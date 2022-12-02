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Министр обороны Латвии: "Дождь" должен вернуться в РФ, "процесс пошел"

Пятница, 2 декабря 2022, 17:37

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выступил за лишение лицензии российского телеканала "Дождь", который с начала полномасштабного вторжения России в Украину переехал в Ригу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Пабрикс написал в Twitter.

"Я считаю, что "Дождь" должен уехать на работу в Россию, а разрешения на проживание надо аннулировать", - говорится в заметке.

Позже Пабрикс написал: "Меня проинформировали, что процесс пошел". Он не уточнил, о чем идет речь.

Напомним, ранее в пятницу латвийский регулятор NEPLP оштрафовал "Дождь" на 10 тысяч евро за карту, на которой телеканал обозначил оккупированный Крым как часть России, и называние российской армии "нашей".

Руководитель NEPLP подчеркнул, что за три серьезных нарушения совет имеет право отозвать лицензию на вещание канала. Это дело - второе серьезное нарушение за последние месяцы.

В августе Государственная трудовая инспекция Латвии заявила, что будет проверять соответствие виз сотрудников "Дождя" закону, согласно которому граждане третьих стран могут быть приняты на работу только в том случае, если им выдан вид на жительство с пометкой о праве на трудоустройство. Если у них нет такой визы, работодатель не имеет права их нанимать.

Российский телеканал "Дождь" временно прекратил вещание в марте, а позже объявил об открытии своих студий в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.

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Латвия Россия

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