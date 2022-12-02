Нідерланди заблокують вступ Болгарії до Шенгену - рішення уряду

Наступного тижня Нідерланди дадуть згоду на приєднання Румунії та Хорватії до Шенгенської зони, але заблокують вступ Болгарії.

Відповідне рішення у п’ятницю ухвалив нідерландський уряд, пише "Європейська правда" із посиланням на NOS.

Розширення Шенгену на три країни стоїть на порядку денному зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС 8 грудня.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що поки що "ще занадто рано" давати згоду на вступ Болгарії.

"Тільки тоді, коли буде зрозуміло, що країна є добре функціонуючою конституційною державою, яка здатна боротися з корупцією та організованою злочинністю, Нідерланди можуть зробити нову оцінку", - сказав він.

За словами прем'єр-міністра Марка Рютте, це буде "можливо, наступного року", але до цього часу залишаються занепокоєння щодо прикордонного контролю.

"Ви теоретично ризикуєте, що через таку країну почнеться міграційний потік", - сказав він.

Він насамперед хоче виключити можливість нелегального перетину кордону між Туреччиною і Шенгенською зоною в Болгарії "з купюрою в 50 євро".

Раніше повідомлялося, що окрім Нідерландів згоду на вступ Болгарії до Шенгену також не дасть Швеція.

Нагадаємо, Європейський парламент у жовтні закликав держави-члени невідкладно дозволити Румунії та Болгарії приєднатися до Шенгенської зони. Пізніше таке рішення ухвалили і щодо Хорватії.