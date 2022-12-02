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Нидерланды заблокируют вступление Болгарии в Шенген - решение правительства

Пятница, 2 декабря 2022, 19:49

На следующей неделе Нидерланды дадут согласие на присоединение Румынии и Хорватии к Шенгенской зоне, но заблокируют вступление Болгарии.

Соответствующее решение в пятницу приняло нидерландское правительство, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Расширение Шенгена на три страны стоит на повестке дня встречи министров внутренних дел стран ЕС 8 декабря.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что пока "еще слишком рано" давать согласие на вступление Болгарии.

"Только тогда, когда будет понятно, что страна является хорошо функционирующим конституционным государством, которое способно бороться с коррупцией и организованной преступностью, Нидерланды могут сделать новую оценку", - сказал он.

По словам премьер-министра Марка Рютте, это будет "возможно, в следующем году", но до сих пор остаются беспокойства относительно пограничного контроля.

"Вы теоретически рискуете, что через такую страну начнется миграционный поток", - сказал он.

Он прежде всего хочет исключить возможность нелегального пересечения границы между Турцией и Шенгенской зоной в Болгарии "с купюрой в 50 евро".

Ранее сообщалось, что кроме Нидерландов согласие на вступление Болгарии в Шенген также не даст Швеция.

Напомним, Европейский парламент в октябре призвал государства-члены безотлагательно разрешить Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне. Позже такое решение приняли и в отношении Хорватии.

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