Експорт нафти з Росії обвалився після введення санкцій G7 та ЄС

Постачання російської нафти морським транспортом обвалилися в перший повний тиждень дії санкцій Групи семи та ЄС, спрямованих проти доходів Москви від продажу нафти.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Частково це падіння було зумовлено ремонтом в порту на Балтиці, який вже завершився, але також виявилася нестача судновласників, готових перевозити ключові вантажі з експортного об'єкта в Азії.

Кілька інших портів також продемонстрували зниження в порівнянні з попереднім тижнем.

Видання зазначає, що до даних слід ставитися обережно, оскільки тижневі потоки залежать від термінів планування вантажів, погоди і навіть якості сигналів, які передають самі судна.

Санкції Євросоюзу, що почалися 5 грудня, покликані обмежити доходи Росії від нафти. З одного боку, блок припинив закупівлю, але також заборонив надання ключових послуг, які дозволяють переміщувати нафту.

За перший повний тиждень після набуття чинності заборони ЄС на морський імпорт російської нафти загальний обсяг поставок з країни впав на 1,86 мільйона барелів на добу, або на 54%, до 1,6 мільйона барелів.

Менш волатильний середній чотиритижневий показник також впав, встановивши новий мінімум за рік. Обсяги в Балтійському морі повинні відновитися після завершення робіт, але вирішення проблем на Сході може зайняти більше часу.

Обсяг нафти на суднах, що прямують до Китаю, Індії та Туреччини - трьох країн, які стали єдиними значними покупцями витіснених російських поставок, плюс обсяги на суднах, які ще не мають кінцевого пункту призначення, впали за чотири тижні до 16 грудня в середньому до 2,53 мільйона барелів на добу.

Хоча це більш ніж в чотири рази більше, ніж обсяг, що постачався протягом чотирьох тижнів безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну наприкінці лютого, це вперше за останні п'ять тижнів, коли цей обсяг знизився.

У середньому за чотиритижневий період загальний морський експорт скоротився на 266 000 барелів на добу. Поставки в Європу майже повністю припинилися, а в Азію також знизилися.