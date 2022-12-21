Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Кулеба разом із Зеленським прибув до США: обіцяє, що "все буде добре"

відео
Середа, 21 грудня 2022, 21:27

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перебуває у складі української делегації, яка приїхала до Сполучених Штатів разом із Володимиром Зеленським – це його перший закордонний візит із 24 лютого.

Відео з Вашингтона Кулеба виклав в Instagram, повідомляє "Європейська правда".

"Усе буде добре! Ні про що не хвилюйтесь. Тільки вперед, тільки до звільнення наших територій, тільки до перемоги. Перемоги України і її союзників, насамперед – наших вірних друзів Сполучених Штатів Америки. Тільки до перемоги", – сказав міністр у відео.

Як повідомлялось, Зеленський уже прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден. Очікується, що він проведе спільну пресконференцію з Байденом та виступить на засіданні Конгресу.

Зеленський: я у США, щоб подякувати і наблизити нашу перемогу

Нагадаємо, 21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів.

На тлі візиту державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Таким чином, загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

Дивіться свіже відео "ЄвроПравди": Перший воєнний візит Зеленського: невідомі подробиці та домовленості. Чому президент поїхав у США?

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Кулеба США

Статті

Відео

Перший воєнний візит Зеленського: невідомі подробиці та домовленості

Чи надали б США ЗРК Patriot без особистої присутності президента України? Що з іншими озброєннями: ATACMS, танками, літаками?
21 грудня 2022 — Європейська правда

Більше Міцкевича: як війна змінила ставлення українців до культури та історії Польщі

Війна змінила ставлення українців до Польщі, посиливши інтерес до польської культури. Як після перемоги це вплине на відносини Києва та Варшави?
21 грудня 2022 — Лукаш Адамський, для Європейської правди

СОТ перекреслює спадок Трампа: чи вдасться усунути причину глобальної торговельної війни

Нове рішення СОТ дає надію світовій торгівлі вийти нарешті з трампівської доби масштабного протекціонізму.
20 грудня 2022 — Анжела Махінова, Sayenko Kharenko