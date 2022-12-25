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У Фінляндії на Різдво згоріла дерев’яна церква XVIII століття

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Неділя, 25 грудня 2022, 13:59

Дерев’яну церкву у фінському селищі Раут'ярві в Південній Карелії було повністю знищено пожежею.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

 

Служби порятунку отримали повідомлення про загоряння о пів на дев'яту ранку.

На той момент у церкві на різдвяній службі перебувало близько 30 осіб.

Як повідомив священик, усіх прихожан вдалося безпечно вивести назовні.

Леєна Хаакана, пастор парафії Руоколахті, повідомляє, що церкву могло бути знищено внаслідок підпалу.

Нагадаємо, у 2019 році у Фінляндії чоловіка засудили майже на 3 роки за підпал церкви XVIII століття.

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