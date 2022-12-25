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В Финляндии на Рождество сгорела деревянная церковь XVIII века

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Воскресенье, 25 декабря 2022, 13:59

Деревянная церковь в финском поселке Раутъярви в Южной Карелии была полностью уничтожена пожаром.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

 

Службы спасения получили сообщение о возгорании в половине девятого утра.

На тот момент в церкви на рождественской службе находилось около 30 человек.

Как сообщил священник, всех прихожан удалось безопасно вывести наружу.

Леена Хаакана, пастор прихода Руоколахти, сообщает, что церковь могла быть уничтожена в результате поджога.

Напомним, в 2019 году в Финляндии мужчину осудили почти на 3 года за поджог церкви XVIII века.

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