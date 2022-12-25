Кліматичні активісти хотіли зірвати телевізійну різдвяну службу у Німеччині

Німецька поліція заявила, що запобігла планам кліматичних активістів організації "Останнє покоління" (Letzten Generation) зірвати телевізійну різдвяну службу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Оскільки були ознаки запланованої акції напередодні Різдва в церкві Воскресіння Христового в Штутгарті-Мерінгені, служба була записана напередодні, повідомила поліція.

Однак вісім активістів кліматичної групи опівдні у суботу з'явилися перед церквою у Штутгарті, щоб здійснити заплановану акцію на службі, яка мала транслюватися в прямому ефірі. Але їх чекала не пряма трансляція, а зачинена церква.

Парафіяльне управління викликало поліцію.

Прибувши на місце, правоохоронці виявили двох потенційних порушників громадського порядку, яких, провівши бесіду, відпустили.

Як повідомлялося, кліматичні активісти руху "Останнє покоління" відпиляли верхівку головної різдвяної ялинки у Берліні.