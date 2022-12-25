Климатические активисты хотели сорвать телевизионную рождественскую службу в Германии

Немецкая полиция заявила, что предотвратила планы климатических активистов организации "Последнее поколение" (Letzten Generation) сорвать телевизионную рождественскую службу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Поскольку были признаки запланированной акции накануне Рождества в церкви Воскресения Христова в Штутгарте-Мерингене, служба была записана накануне, сообщила полиция.

Однако восемь активистов климатической группы в полдень в субботу появились перед церковью в Штутгарте, чтобы осуществить запланированную акцию на службе, которая должна была транслироваться в прямом эфире. Но их ждала не прямая трансляция, а закрытая церковь.

Приходское управление вызвало полицию.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили двух потенциальных нарушителей общественного порядка, которых, проведя беседу, отпустили.

Как сообщалось, климатические активисты движения "Последнее поколение" отпилили верхушку главной рождественской елки в Берлине.