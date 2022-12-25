Косово заборонило в'їзд сербському патріарху, той шокований

Влада Косова заборонила в’їзд сербському патріарху Порфирію, який збирався відвідати Печську патріархію, яка знаходиться на території частково визнаної країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Vecernje Novosti.

"Святійший Патріарх Сербський Порфирій з подивом сприйняв звістку про те, що влада в Пріштіні сьогодні заборонила йому поїздку до Печської Патріархії, яка є першою і багатовіковою резиденцією Сербської Православної Церкви і монастирем, ігуменом, тобто старцем якого є Патріарх, напередодні великого свята Різдва Христового, яке святкує весь християнський світ" - йдеться у повідомленні.

Патріарх Порфирій не відмовляється від свого наміру служити богослужіння в Печській Патріархії і очікує, що це "вкрай дискримінаційне рішення буде скасовано і що буде припинено попрання прав людини і релігійних свобод православних сербів, які проживають в Краї, на землі своїх предків, де сербський народ проживав безперервно протягом щонайменше півтори тисячі років".

Це рішення косовської влади може загострити і без того напружені стосунки з Белградом.

Останнє загострення в Косові почалось після того, як просербська партія оголосила бойкот органам влади в чотирьох північних муніципалітетах. Після цього в муніципалітети зайшли косовські поліцейські, й там були призначені повторні вибори.

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