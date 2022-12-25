Косово запретило въезд сербскому патриарху, тот шокирован

Власти Косово запретили въезд сербскому патриарху Порфирию, который собирался посетить Печскую патриархию, которая находится на территории частично признанной страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Vecernje Novosti.

"Святейший Патриарх Сербский Порфирий с удивлением воспринял известие о том, что власти в Приштине сегодня запретили ему поездку в Печскую Патриархию, которая является первой и многовековой резиденцией Сербской Православной Церкви и монастырем, игуменом, то есть старцем которого является Патриарх, накануне великого праздника Рождества Христова, который празднует весь христианский мир", - говорится в сообщении.

Патриарх Порфирий не отказывается от своего намерения служить богослужения в Печской Патриархии и ожидает, что это "крайне дискриминационное решение будет отменено и что будет прекращено попрание прав человека и религиозных свобод православных сербов, проживающих в Крае, на земле своих предков, где сербский народ проживал непрерывно в течение по меньшей мере полутора тысяч лет".

Это решение косовских властей может обострить и без того напряженные отношения с Белградом.

Последнее обострение в Косово началось после того, как просербская партия объявила бойкот органам власти в четырех северных муниципалитетах. После этого в муниципалитеты зашли косовские полицейские, и там были назначены повторные выборы.