Північна Македонія запровадила екстрені заходи для боротьби із забрудненням повітря

Уряд Північної Македонії заявив, що запроваджує надзвичайні заходи в столиці країни, Скоп'є, і трьох інших містах, щоб захистити людей від дуже високого рівня забруднення повітря.

Про це пише Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

У неділю або в будь-який інший день з високим рівнем забруднення повітря спортивні заходи проводитися не будуть, а інші види активного відпочинку будуть скорочені.

Починаючи з понеділка, будівельні роботи будуть обмежені шестигодинним періодом з 11 до 17 години. Уряд рекомендував компаніям звільнити від роботи вагітних жінок і людей старше 60 років.

Уряд також заявив, що скоротить використання службового транспорту наполовину, і наказав міністерствам охорони здоров'я та соціального забезпечення надати притулок безхатченкам, а також посилити роботу служб екстреної допомоги та відвідування вдома людей із хронічними захворюваннями.

Ці заходи були оголошені в суботу після кількох днів лобіювання з боку екологічних груп, які просили уряд вжити заходів. Нові правила збіглися із заявою швейцарської компанії IQAir, що спеціалізується на технологіях контролю якості повітря, про те, що столиця Північної Македонії в суботу стала третім за рівнем забруднення містом у світі після столиці Киргизстану Бішкека і Лахора у Пакистані.

Рівень вмісту токсичних частинок PM10 і PM 2.5 у повітрі, виміряний IQAir у Скоп'є, приблизно у 28 разів перевищував поріг безпеки, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Частинки PM10 - це частинки розміром менше ніж 10 мікрометрів, або 10 мільйонних часток метра, так звані грубі частинки, які можуть спричиняти подразнення очей, носа і горла. Частинки PM2.5 можуть затримуватися глибше в легенях, потрапляти в кровотік і вважаються більш небезпечними.

Північна Македонія протягом багатьох років є однією з найбільш забруднених країн Європи. За оцінками органів охорони здоров'я, понад 3000 осіб у цій країні з населенням трохи більше ніж 2 мільйони помирають щороку внаслідок забруднення повітря, що здебільшого є наслідком інтенсивного використання побутових дров'яних печей у холодні зими, старого автомобільного парку та практики спалювання сміття в деяких районах.

Нещодавній стрибок цін на енергоносії ще більше збільшив використання дров'яних печей.