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Глава МЗС Туреччини: ми не допустимо розширення вод Греції в Егейському морі

Четвер, 29 грудня 2022, 10:24

Туреччина не допустить розширення територіальних вод Греції в Егейському морі навіть на 1 милю, не те, що на 12 миль, про які заявляють в Афінах.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на пресконференції за підсумками року в четвер в Анкарі, передає "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Він нагадав, що парламент Туреччини ще 1995 року ухвалив чітке рішення щодо цього питання, і воно залишається чинним донині.

"Ми попереджаємо Грецію: не шукайте пригод на свою голову. Наслідки можуть виявитися вельми згубними для грецької сторони. Туреччина продовжить відстоювати свої інтереси як в Егейському, так і Середземному морях", - підкреслив міністр.

Парламент Туреччини 1995 року ухвалив рішення, згідно з яким кваліфікуватиме розширення Грецією наявних кордонів в Егейському морі як "казус беллі".

Незважаючи на те, що сусідні країни є союзниками по НАТО, вони десятиліттями не можуть порозумітися через низку двосторонніх суперечок, в тому числі щодо морських кордонів, взаємних претензій на континентальний шельф і довготривалу кіпрську суперечку.

Як повідомлялося, у грудня представники Греції й Туреччини взяли участь у таємних переговорах у Брюсселі за німецького посередництва на тлі загострення двосторонніх відносин.

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Туреччина Греція

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