Глава МИД Турции: мы не допустим расширения вод Греции в Эгейском море

Турция не допустит расширения территориальных вод Греции в Эгейском море даже на 1 милю, не то, что на 12 миль, о которых заявляют в Афинах.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам года в четверг в Анкаре, передает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Он напомнил, что парламент Турции еще в 1995 году принял четкое решение по этому вопросу, и оно остается в силе по сей день.

"Мы предупреждаем Грецию: не ищите приключений на свою голову. Последствия могут оказаться весьма пагубными для греческой стороны. Турция продолжит отстаивать свои интересы как в Эгейском, так и Средиземном морях", - подчеркнул министр.

Парламент Турции в 1995 году принял решение, согласно которому будет квалифицировать расширение Грецией существующих границ в Эгейском море как "казус белли".

Несмотря на то, что соседние страны являются союзниками по НАТО, они десятилетиями не могут найти общий язык из-за ряда двусторонних споров, в том числе относительно морских границ, взаимных претензий на континентальный шельф и долговременного кипрского спора.

Как сообщалось, в декабре представители Греции и Турции приняли участие в тайных переговорах в Брюсселе при немецком посредничестве на фоне обострения двусторонних отношений.