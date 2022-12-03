У Сеймі Латвії розглянуть ідею про перехід на чотириденний робочий тиждень

Наступного тижня комісія Сейму Латвії з мандатів, етики та подань розпочне розгляд підписаної більш ніж 10 000 жителів ініціативи про перехід на чотириденний робочий тиждень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Збір підписів за перехід у Латвії на чотириденний робочий тиждень було проведено на порталі громадських ініціатив Manabalss.lv. Автор ініціативи Денис Мелехов пропонує внести зміни до статті 131 Закону про працю, яка стосується нормального робочого часу.

На думку Мелехова, завдяки збільшенню вільного часу рівень задоволеності та творчості співробітників підвищиться без зниження ефективності роботи. За словами представника ініціативи, з'явиться більше вільного часу для навчання та особистого розвитку, що теж дасть позитивний економічний ефект.

У червні цього року в Міністерстві економіки Латвії заявили, що з урахуванням того, що загальний приріст продуктивності в економіці має свою динаміку, на яку складно вплинути новаторськими заходами за короткий термін, введення чотириденного робочого тижня знизить загальну додану вартість у народному господарстві.

У Мінекономіки підкреслили, що теоретично скорочення робочого часу може стимулювати підвищення продуктивності, особливо на рівні окремих підприємств.

У 2019 році муніципалітет Одшерред у Данії перейшов на чотириденний робочий тиждень на трирічний випробувальний термін, зробивши для своїх 300 співробітників вихідним днем п'ятницю.