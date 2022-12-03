Молдова домовилась про постачання електроенергії з невизнаного Придністров'я

Молдавська компанія Energocom підписала контракт із розташованою в Придністров'ї МДРЕС про закупівлю електроенергії за ціною $73 за МВт-год.

Про це 3 грудня повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Energocom підписала контракт на грудень із МДРЕС про постачання електроенергії. Ми також домовилися вивчити можливість продовження контракту із січня до березня 2023 року, щоб забезпечити електроенергією всю країну", - написав Спину у своєму Telegram.

Як уточнив міністр, у грудні МДРЕС поставить на правий берег 204 тис. МВт за ціною $73 за 1 мегават на годину. За словами Спину, цього обсягу, разом з електрикою, що надходить із Румунії, вистачить, щоб повністю покрити потреби Молдови.

"MoldovaGaz постачатиме 5,7 млн. кубометрів газу на добу на лівий берег, включно з МДРЕС. Комісія з НС і НАРЕ ухвалять рішення про зниження тарифів на електроенергію. Громадяни будуть менше платити за електрику", - повідомив Спину.

За його словами, цей контракт є розумним компромісом для забезпечення жителів обох берегів Дністра електроенергією і газом.

"Правий берег буде використовувати газ із резерву, який ми створили. Уперше правий берег більше не залежить від газу, який постачає "Газпром". Крім того, з підписанням цього контракту знижується ризик масових відключень електроенергії", - додав Спину.

Нагадаємо, в суботу Румунія почала експортувати газ до Молдови трубопроводом Ясси-Унгени.