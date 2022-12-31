Театр у Мілані скасував шоу танцюриста Полуніна, який відкрито підтримує Путіна

Театр "Арчимбольді" в Мілані вирішив скасувати два шоу, організовані танцюристом українського походженням Сергєєм Полуніним, який відкрито підтримує російську агресію та має тату президента Росії Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Полунін мав брати участь у двох постановках балету "Распутін – танцювальна драма", запланованих на 28 та 29 січня 2023 року. Їх анонсували ще в грудні 2019 року й згодом п'ять разів відкладали через панедемію і травму танцюриста.

"Скасування вистави стало необхідним за погодженням із трупою у зв'язку з гострим соціальним та онлайновим протестом проти виступу артиста", – повідомили в "Арчимбольді".

Керівництво театру наголосило, що "це рішення не культурного масштабу, а політичної та моральної відповідальності", оскільки "в атмосфері напруженості та загроз" не може дотримуватись "цінностей пацифізму та толерантності".

В "Арчимбольді" нагадали, що у квітні 2022 року організував гала-концерт "Танець заради миру", а у вересні – прийняв опозиційний російський гурт Pussy Riot. Усі 3500 квитків на шоу за участі Полуніна будуть відшкодовані.

Сергєй Полунін народився в Херсоні у 1989 році. У 13 років переїхав до Лондона, де навчався у Школі Королівського балету, а протягом 2007-2012 років виступав у Королівському балеті в Лондоні.

З 2012 року Полунін виступав у російських театрах і почав відкрито підтримувати Путіна, у 2018-му – вирішив узяти громадянство Росії, а з 2019 року обіймає посаду директора Театру опери та балету в окупованому Севастополі.