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Зеленський подякував Шольцу за Zeitenwende і закликав до спільної перемоги у 2023 році

Субота, 31 грудня 2022, 12:08

Президент Володимир Зеленський напередодні Нового року подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за підтримку, яку Берлін надавав Києву на тлі повномасштабної агресії Росії у 2022-му.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зброя, прихисток для понад мільйона українців, україноцентричне головування у G7, фінансова й технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС. Дякую вам за "цайтенвенде", пане канцлере! У 2023 році ми маємо завершити її нашою спільною перемогою", – написав глава держави у Twitter.

У повідомленні Зеленський послався на німецьке слово Zeitenwende, яке раніше вжив Шольц у контексті війни Росії проти України. Воно означає "поворотний момент" і раніше було обране Товариством німецької мови словом року.

Як повідомлялось, канцлер Німеччини Олаф Шольц присвятив частину новорічного звернення до співгромадян, опублікованого в суботу, повномасштабній війні Росії проти України, яку пообіцяв підтримувати й у подальшому.

Як заявив Шольц, Путін веде "імперіалістичну, загарбницьку війну в центрі Європи" і пов'язана з нею "зміна епох" принесла і Німеччині суворі випробування. І хоча у світі занепокоєні війною та стражданням українців, "історія 2022 року пов'язана не лише з війною, горем і турботами".

"Путін не захопив Україну за кілька днів, як планував. Навпаки: українці хоробро захищають свою батьківщину – зокрема й завдяки нашій допомозі. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну", – пообіцяв німецький канцлер.

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Зеленський Німеччина

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