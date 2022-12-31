Зеленський подякував Шольцу за Zeitenwende і закликав до спільної перемоги у 2023 році

Президент Володимир Зеленський напередодні Нового року подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за підтримку, яку Берлін надавав Києву на тлі повномасштабної агресії Росії у 2022-му.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зброя, прихисток для понад мільйона українців, україноцентричне головування у G7, фінансова й технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС. Дякую вам за "цайтенвенде", пане канцлере! У 2023 році ми маємо завершити її нашою спільною перемогою", – написав глава держави у Twitter.

Waffenlieferungen, Schutz für mehr als eine Million Ukrainer:innen, G7-Präsidentschaft mit Ukraine-Fokus, finanzielle & technische Hilfe, EU-Kandidatenstatus.

Danke für die Zeitenwende, Herr @Bundeskanzler! Mögen wir sie im Jahr 2023 mit unserem gemeinsamen Sieg komplett machen. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2022

У повідомленні Зеленський послався на німецьке слово Zeitenwende, яке раніше вжив Шольц у контексті війни Росії проти України. Воно означає "поворотний момент" і раніше було обране Товариством німецької мови словом року.

Як повідомлялось, канцлер Німеччини Олаф Шольц присвятив частину новорічного звернення до співгромадян, опублікованого в суботу, повномасштабній війні Росії проти України, яку пообіцяв підтримувати й у подальшому.

Як заявив Шольц, Путін веде "імперіалістичну, загарбницьку війну в центрі Європи" і пов'язана з нею "зміна епох" принесла і Німеччині суворі випробування. І хоча у світі занепокоєні війною та стражданням українців, "історія 2022 року пов'язана не лише з війною, горем і турботами".

"Путін не захопив Україну за кілька днів, як планував. Навпаки: українці хоробро захищають свою батьківщину – зокрема й завдяки нашій допомозі. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну", – пообіцяв німецький канцлер.