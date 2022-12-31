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Зеленский поблагодарил Шольца за Zeitenwende и призвал к совместной победе в 2023 году

Суббота, 31 декабря 2022, 12:08

Президент Владимир Зеленский накануне Нового года поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за поддержку, которую Берлин оказывал Киеву на фоне полномасштабной агрессии России в 2022-м.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Оружие, убежище для более миллиона украинцев, украиноцентричное председательство в G7, финансовая и техническая помощь, статус кандидата на вступление в ЕС. Спасибо вам за "цайтенвенде", господин канцлер! В 2023 году мы должны завершить ее нашей общей победой", - написал глава государства в Twitter.

В сообщении Зеленский сослался на немецкое слово Zeitenwende, которое ранее употребил Шольц в контексте войны России против Украины. Оно означает "поворотный момент" и ранее было выбрано Обществом немецкого языка словом года.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц посвятил часть новогоднего обращения к согражданам, опубликованного в субботу, полномасштабной войне России против Украины, которую пообещал поддерживать и в дальнейшем.

Как заявил Шольц, Путин ведет "империалистическую, захватническую войну в центре Европы" и связанная с ней "смена эпох" принесла и Германии суровые испытания. И хотя в мире обеспокоены войной и страданием украинцев, "история 2022 года связана не только с войной, горем и заботами".

"Путин не захватил Украину за несколько дней, как планировал. Наоборот: украинцы храбро защищают свою родину - в том числе и благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину", - пообещал немецкий канцлер.

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Зеленский Германия

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