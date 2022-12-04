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Полиция Испании установила, откуда присылались пакеты со взрывчаткой - СМИ

Воскресенье, 4 декабря 2022, 09:43

Испанская полиция считает, что шесть пакетов со взрывчатыми веществами, которые в последние дни рассылались в Испании, были отправлены из города Вальядолид на севере страны.

Как передает "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщил источник, близкий к следствию.

Пока полиция, по словам источника, не установила того, кто отправлял пакеты.

Тот факт, что пакеты были отправлены из одного города, может свидетельствовать о связанности случаев.

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С 24 ноября по 2 декабря пакеты со взрывчаткой получили премьер-министр Педро Санчес, посольство Украины в Мадриде, правительственные учреждения, спутниковая компания, чье оружие было направлено в Украину, и американское дипломатическое представительство.

Большинство пакетов были обезврежены, в то же время сотрудник посольства Украины получил легкие ранения, когда проверял содержимое посылки.

После этого украинские посольства в 12 странах, в том числе и Испании, получили письма с угрозами, что министерство иностранных дел назвало "хорошо спланированной кампанией террора".

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Испания

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