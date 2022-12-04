Ядерні погрози РФ стали головною причиною руху Фінляндії до НАТО – глава МЗС

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що ключовим фактором, який спонукав його країну подати заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу, стала ядерна риторика Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Хаавісто заявив в інтерв’ю Kyodo.

За словами міністра, ядерні погрози Москви змусили Фінляндію, яка має з Росією спільний кордон близько 1300 кілометрів завдовжки, замислитися над тим, як реагувати і звідки отримати підтримку, якщо вона стане об’єктом російських ядерних погроз.

Ці побоювання стали однією з причин, які спонукали Фінляндію здійснити історичну зміну своєї політики безпеки і подати заявку на вступ до НАТО, сказав Хаавісто.

Головний дипломат Фінляндії також підтвердив важливість ядерної безпеки навіть під час повномасштабної війни та сказав, що серйозна аварія на Запорізькій атомній електростанції, яку окупувала Росія, була б "одним з найгірших сценаріїв, які можуть статися".

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія спільно зі Швецією у травні подала заявку на членство в НАТО. Процес вимагає ратифікації всіма 30 членами Альянсу. Наразі лише Угорщина й Туреччина не зробили цього.

За словами глави фінського МЗС, Угорщина запевнила Фінляндію, що ратифікує вступ на початку лютого 2023 року, і він "дуже сподівається, що протягом весни буде вирішене" питання ратифікації і в Туреччині.

Читайте інтерв'ю Пекки Хаавісто "ЄвроПравді": "Ми говоримо про ядерну зброю, а лінія фронту нагадує Першу світову війну".