Ядерные угрозы РФ стали главной причиной движения Финляндии в НАТО - глава МИД

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что ключевым фактором, который побудил его страну подать заявку на вступление в Североатлантический Альянс, стала ядерная риторика России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Хаависто заявил в интервью Kyodo.

По словам министра, ядерные угрозы Москвы заставили Финляндию, которая имеет с Россией общую границу около 1300 километров длиной, задуматься над тем, как реагировать и откуда получить поддержку, если она станет объектом российских ядерных угроз.

Эти опасения стали одной из причин, побудивших Финляндию осуществить историческое изменение своей политики безопасности и подать заявку на вступление в НАТО, сказал Хаависто.

Главный дипломат Финляндии также подтвердил важность ядерной безопасности даже во время полномасштабной войны и сказал, что серьезная авария на Запорожской атомной электростанции, которую оккупировала Россия, была бы "одним из худших сценариев, которые могут произойти".

После полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия совместно со Швецией в мае подала заявку на членство в НАТО. Процесс требует ратификации всеми 30 членами Альянса. Пока только Венгрия и Турция не сделали этого.

По словам главы финского МИД, Венгрия заверила Финляндию, что ратифицирует вступление в начале февраля 2023 года, и он "очень надеется, что в течение весны будет решен" вопрос ратификации и в Турции.

Читайте интервью Пекки Хаависто "ЕвроПравде": "Мы говорим о ядерном оружии, а линия фронта напоминает Первую мировую войну".