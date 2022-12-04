У Німеччині – рекордна кількість підривів банкоматів з початку року

З початку 2022 року міністерства внутрішніх справ земель Німеччини зафіксували близько 450 випадків підривів банкоматів зловмисниками, які викрадали готівку, що стало рекордом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt am Sonntag.

Для порівняння, в попередні роки банкомати підривали рідше: у 2020 році таких випадків було 414, минулоріч – 381. Міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус прогнозує, що до кінця 2022-го кількість підривів банкоматів включно зі спробами злочинів сягне 500.

Як повідомили на Конференції міністрів внутрішніх справ Німеччини (IMK), що відбулася у Мюнхені, найчастіше зловмисниками є громадяни сусідніх Нідерландів.

Причина полягає в тому, що банки Німеччини (на противагу нідерландським) досі не використовують спеціальну технологію, за допомогою якої банкноти під час підриву банкомата склеюються наглухо і стають непридатними для використання.

Занепокоєння у глав МВС німецьких земель викликає те, що банкомати стоять на вулицях і житлових будинках, і в результаті їхнього підриву можуть постраждати люди. У Північному Рейні-Вестфалії фіксували випадки, коли металеві уламки травмували людей, потрапляли в дитячі спальні й робили будинки непридатними для проживання.

Як нагадує DW, у жовтні тенденцію помітили до збільшення числа випадків підриву банкоматів помітили не лише в Німеччині, а й Південній Європі та країнах Балтії. У Європолі тоді пояснили це тим, що підриви банкоматів, на відміну від банківських відділень, гарантують злочинцям певну здобич.

Європол вважає, що організацією підривів банкоматів у Європі займаються злочинні угруповання, які навчають роботі з вибухівкою людей, а ті потім здійснюють серію нальотів на банкомати, переміщаючись на авто.