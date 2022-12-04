В Германии - рекордное количество подрывов банкоматов с начала года

С начала 2022 года министерства внутренних дел земель Германии зафиксировали около 450 случаев подрывов банкоматов злоумышленниками, которые похищали наличные, что стало рекордом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt am Sonntag.

Для сравнения, в предыдущие годы банкоматы взрывали реже: в 2020 году таких случаев было 414, в прошлом году - 381. Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус прогнозирует, что до конца 2022-го количество подрывов банкоматов включая попытки преступлений достигнет 500.

Как сообщили на Конференции министров внутренних дел Германии (IMK), состоявшейся в Мюнхене, чаще всего злоумышленниками являются граждане соседних Нидерландов.

Причина заключается в том, что банки Германии (в отличие от нидерландских) до сих пор не используют специальную технологию, с помощью которой банкноты при подрыве банкомата склеиваются наглухо и становятся непригодными для использования.

Беспокойство у глав МВД немецких земель вызывает то, что банкоматы стоят на улицах и жилых домах, и в результате их подрыва могут пострадать люди. В Северном Рейне-Вестфалии фиксировали случаи, когда металлические обломки травмировали людей, попадали в детские спальни и делали дома непригодными для проживания.

Как напоминает DW, в октябре тенденцию заметили к увеличению числа случаев подрыва банкоматов заметили не только в Германии, но и Южной Европе и странах Балтии. В Европоле тогда объяснили это тем, что подрывы банкоматов, в отличие от банковских отделений, гарантируют преступникам определенную добычу.

Европол считает, что организацией подрывов банкоматов в Европе занимаются преступные группировки, которые обучают работе со взрывчаткой людей, а те затем совершают серию налетов на банкоматы, перемещаясь на авто.