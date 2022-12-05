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Кремль: Росія готує відповідь на введення "стелі цін" на нафту

Понеділок, 5 грудня 2022, 12:19

Кремль заявляє, що Росія не має наміру визнавати введену Заходом "стелю цін" на нафту з РФ.

Про це сказав у понеділок прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Интерфакс".

"Рішення (про заходи у відповідь з боку РФ. - Ред.) готується. Зрозуміло, очевидним є одне. Жодних "стель" ми визнавати не будемо", - сказав Пєсков журналістам у понеділок.

У нього також запитали, чи варто готуватися світові до підвищення цін на нафту.

"Зміниться (ситуація з цінами. - Ред.). Очевидним і незаперечним є те, що ухвалення цих рішень – крок у бік дестабілізації світових енергетичних ринків", – заявив представник Кремля.

Наприкінці минулого тижня країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.

Між тим, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.

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