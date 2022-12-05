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Кремль: Россия готовит ответ на введение потолка цен на нефть

Понедельник, 5 декабря 2022, 12:19

Кремль заявляет, что Россия не намерена признавать введенный Западом потолок цен на нефть из РФ.

Об этом сказал в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"Решение (об ответных мерах со стороны РФ. - Ред.) готовится. Понятно, очевидно одно. Никаких "потолков" мы признавать не будем", - сказал Песков журналистам в понедельник.

У него также спросили, стоит ли готовиться миру к повышению цен на нефть.

"Изменится (ситуация с ценами. Ред.). Очевидным и неоспоримым является то, что принятие этих решений - шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков", - заявил представитель Кремля.

В конце прошлой недели страны G7 объявили, что согласились установить потолок цен на нефть, экспортируемую из РФ по морю, на уровне $60 за баррель.

Между тем 5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны.

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