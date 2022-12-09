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Глава МЗС Німеччини була змушена скасувати зустріч із британським колегою – "замерз" літак

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П'ятниця, 9 грудня 2022, 23:31

Зустріч між міністрами закордонних справ Німеччини та Великої Британії була скасована після того, як через намерзання льоду літак глави німецької дипломатії Анналени Бербок не зміг вчасно злетіти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У четвер Бербок прибула до Ірландії й зустрілася з ірландським колегою Саймоном Ковені. Після цього вона мала вирушити до Великої Британії, але через намерзання льоду літаку не дали дозвіл на злет.

На обшивці літака видно намерзлий лід
На обшивці літака видно намерзлий лід
Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Глава німецького МЗС заявила, що їй "дуже сумно" через зірвану зустріч із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі. "Але з форсмажором нічого не поробиш – і вже точно не з несподіваною ожеледицею і снігом в Дубліні", – додала вона.

Із Клеверлі Бербок мала обговорити важливість партнерства Німеччини з Великою Британією, незважаючи на проблеми, спричинені Brexit.

Зустріч глав МЗС Німеччини й Британії відкладалася вже два рази: спершу – через відставку британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, вдруге – через смерть королеви Єлизавети II.

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Як нагадує DW, це не перший випадок, коли проблеми з літаками перешкоджають закордонним візитам німецьких посадовців.

У 2018 році тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель пропустила відкриття саміту "Групи двадцяти" в Аргентині після того, як її літак незабаром після вильоту з Берліна був змушений піти на посадку.

Роком пізніше колишній глава МВС Німеччини Гайко Маас застряг у Малі через несправність літака. Відтоді військово-повітряні сили Німеччини придбали три нові літаки Airbus A350 для перевезення топурядовців, аби замінити застарілий парк урядових літаків.

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Німеччина

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