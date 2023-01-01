У Німеччині зафіксували найтепліший за всю історію спостережень переддень Нового року

У Німеччині 2022 рік закінчився рекордно високими температурами – в чотирьох місцях країни стовпчики термометрів піднялися до 20 і вище градусів за Цельсієм.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Новий рік розпочався з незвично м'якої температури до 20 градусів тепла на південному заході Німеччини. На решті території Німеччини Німецька метеорологічна служба (DWD) в Оффенбаху спрогнозувала максимальну температуру повітря в новорічну ніч до 13-18 градусів.

Погода і надалі лишатиметься дуже теплою: на понеділок метеорологічна служба прогнозує максимальні значення від 9 до 14 градусів, на Верхньому Рейні і в Саксонії до 16 градусів.

Субота ж стала найтеплішим останнім днем року з моменту початку надійних метеорологічних спостережень.

На чотирьох станціях у Німеччині - двох у Бадені та двох у Верхній Баварії - DWD зафіксував температуру 20 градусів і вище.

Як повідомлялося, європейські ціни на газ впали до рівня, який востаннє спостерігався до початку вторгнення Росії в Україну в лютому, після того, як тепла погода на континенті послабила побоювання з приводу нестачі газу.