В Германии зафиксировали самый теплый за всю историю наблюдений канун Нового года

В Германии 2022 год закончился рекордно высокими температурами - в четырех местах страны столбики термометров поднялись до 20 и выше градусов по Цельсию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Новый год начался с необычно мягкой температуры до 20 градусов тепла на юго-западе Германии. На остальной территории Германии Немецкая метеорологическая служба (DWD) в Оффенбахе спрогнозировала максимальную температуру воздуха в новогоднюю ночь до 13-18 градусов.

Погода и в дальнейшем будет оставаться очень теплой: на понедельник метеорологическая служба прогнозирует максимальные значения от 9 до 14 градусов, на Верхнем Рейне и в Саксонии до 16 градусов.

Суббота же стала самым теплым последним днем года с момента начала надежных метеорологических наблюдений.

На четырех станциях в Германии - двух в Бадене и двух в Верхней Баварии - DWD зафиксировал температуру 20 градусов и выше.

Как сообщалось, европейские цены на газ упали до уровня, который в последний раз наблюдался до начала вторжения России в Украину в феврале, после того, как теплая погода на континенте ослабила опасения по поводу нехватки газа.