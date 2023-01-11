Король Британії свій перший державний візит здійснить до Франції – ЗМІ

Перший державний візит короля Британії Чарльза ІІІ за кордон відбудеться в Париж.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Times з посиланням на французькі урядові джерела.

Помічники президента Еммануеля Макрона повідомили, що король і королева-консорт Камілла прибудуть до Франції в кінці березня.

"Все готово до візиту короля Чарльза III в Париж", - сказали вони газеті Le Parisien у вівторок.

За лаштунками французькі дипломати зайняті підготовкою до державного візиту - найважливішого з можливих між двома країнами - старшого сина Єлизавети II".

Запрошення Чарльзу було зроблено Макроном під час похорону королеви.

Макрон заявив 16 вересня: "Я мав можливість запросити Короля Чарльза приїхати до Франції, коли це буде доречно для нього".

Візит має відбутися на тижні, що починається 27 березня, повідомили джерела.

У Єлисейському палаці запланована державна вечеря, де перша леді Франції Бріджит Макрон зустрінеться з королевою-консортом.

Паризька Національна асамблея також вітатиме королівське подружжя, як і мер Парижа Анн Ідальго.

Помічник Макрона сказав: "Цей візит стане потужним сигналом, оскільки це буде перший офіційний візит Чарльза III".

"Це відбудеться, коли король ще не буде коронований, що свідчить про те, що Франція є для нього пріоритетом" – додав він.

Коронація короля Чарльза відбудеться 6 травня цього року.

"Цей візит є можливістю показати вікову прив'язаність його країни до нашої, незважаючи на Brexit, і бути частиною сімейної спадкоємності, тому що Єлизавета II була франкофілкою і франкомовною" – сказав помічник Макрона.

Під час свого візиту до Лондона на похорон королеви, Макрон подарував Чарльзу фотоальбом про візит королеви Єлизавети до Версаля у 1957 році.

Державний візит супроводжуватиметься франко-британським самітом між міністрами урядів двох країн.

Королева Єлизавета II за час свого правління здійснила шість державних візитів до Франції - п'ять до Парижа і один до Кале.

Перший відбувся у квітні 1957 року, через чотири роки після її коронації, коли Її Величність відвідала Версальський палац, Паризьку оперу і Лувр.

Вона також насолоджувалася круїзом по річці Сена з принцом Філіпом і відвідала Лілль, де поклала вінок до меморіалу Першої світової війни.

Букінгемський палац відмовився коментувати ці повідомлення.