Король Британии свой первый государственный визит совершит во Францию - СМИ

Первый государственный визит короля Великобритании Чарльза III за границу состоится в Париж.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Times со ссылкой на французские правительственные источники.

Помощники президента Эммануэля Макрона сообщили, что король и королева-консорт Камилла прибудут во Францию в конце марта.

"Все готово к визиту короля Чарльза III в Париж", - сказали они газете Le Parisien во вторник.

За кулисами французские дипломаты заняты подготовкой к государственному визиту - самому важному из возможных между двумя странами - старшего сына Елизаветы II".

Приглашение Чарльзу было сделано Макроном во время похорон королевы.

Макрон заявил 16 сентября: "Я имел возможность пригласить Короля Чарльза приехать во Францию, когда это будет уместно для него".

Визит должен состояться на неделе, начинающейся 27 марта, сообщили источники.

В Елисейском дворце запланирован государственный ужин, где первая леди Франции Бриджит Макрон встретится с королевой-консортом.

Парижская Национальная ассамблея также будет приветствовать королевскую чету, как и мэр Парижа Анн Идальго.

Помощник Макрона сказал: "Этот визит станет мощным сигналом, поскольку это будет первый официальный визит Чарльза III".

"Это произойдет, когда король еще не будет коронован, что свидетельствует о том, что Франция является для него приоритетом", - добавил он.

Коронация короля Чарльза состоится 6 мая этого года.

"Этот визит является возможностью показать вековую привязанность его страны к нашей, несмотря на Brexit, и быть частью семейной преемственности, потому что Елизавета II была франкофилкой и франкоязычной", - сказал помощник Макрона.

Во время своего визита в Лондон на похороны королевы, Макрон подарил Чарльзу фотоальбом о визите королевы Елизаветы в Версаль в 1957 году.

Государственный визит будет сопровождаться франко-британским саммитом между министрами правительств двух стран.

Королева Елизавета II за время своего правления совершила шесть государственных визитов во Францию - пять в Париж и один в Кале.

Первый состоялся в апреле 1957 года, через четыре года после ее коронации, когда Ее Величество посетила Версальский дворец, Парижскую оперу и Лувр.

Она также наслаждалась круизом по реке Сена с принцем Филиппом и посетила Лилль, где возложила венок к мемориалу Первой мировой войны.

Букингемский дворец отказался комментировать эти сообщения.