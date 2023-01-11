Умер последний король Греции

Бывший король Греции Константин II, чье девятилетнее правление совпало с одним из самых бурных периодов в политической истории страны, умер во вторник в возрасте 82 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Сотрудники частной больницы "Гигея" в Афинах подтвердили, что Константин умер после лечения в отделении интенсивной терапии.

Когда он вступил на престол как Константин II в возрасте 23 лет в 1964 году, молодой монарх, который уже прославился как олимпийский чемпион по парусному спорту, пользовался огромной популярностью. В следующем году он растратил значительную часть этой поддержки своим активным участием в махинациях, приведших к свержению всенародно избранного правительства Центристского союза во главе с премьер-министром Георгиосом Папандреу.

Этот эпизод, до сих пор широко известный в Греции как "отступничество", или выход из правящей партии нескольких законодателей, дестабилизировал конституционный порядок и привел в 1967 году к военному перевороту. Константин вступил в конфликт с военными правителями и был вынужден уйти в изгнание. Диктатура упразднила монархию в 1973 году, а референдум после восстановления демократии в 1974 году разрушил любые надежды Константина на то, что он когда-нибудь снова будет править.

Сократив в последующие десятилетия свои визиты в Грецию до мимолетных визитов, которые каждый раз вызывали политическую и медийную бурю, он смог в последние годы жизни вновь поселиться в родной стране, когда противодействие его присутствию уже не имело значения.

Константин родился 2 июня 1940 года в Афинах, в семье принца Павла, младшего брата короля Георга II и предполагаемого наследника престола, и принцессы Фредерики Ганноверской. Его старшая сестра София является женой бывшего короля Испании Хуана Карлоса I. Принц Филипп греческого происхождения, покойный герцог Эдинбургский и муж покойной королевы Великобритании Елизаветы II, является его дядей.

До своих последних дней Константин, признавая, что Греция стала республикой, продолжал называть себя королем Греции, а своих детей - принцами и принцессами, хотя Греция больше не признавала дворянских титулов.

Большинство лет в изгнании он жил в лондонском пригороде Хэмпстед-Гарден и, как говорят, был особенно близок к своему троюродному брату Чарльзу, принцу Уэльскому, а ныне королю Чарльзу III.

В 1994 году тогдашнее социалистическое правительство лишило его гражданства и экспроприировало то, что осталось от собственности королевской семьи. Константин подал иск в Европейский суд по правам человека и в 2002 году получил 12 миллионов евро, что составляет лишь часть от 500 миллионов, которые он требовал.

Константин путешествовал с датским паспортом, как датский принц.

У него осталась жена, бывшая принцесса Дании Анна-Мария, младшая сестра королевы Маргрете II; пятеро детей - Алексия, Павлос, Николаос, Теодора и Филиппос; и девять внуков.