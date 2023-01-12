У Нідерландах тимчасово скасують обмеження на поїздки для шукачів притулку

Міра, згідно з якою шукачі притулку з дозволом на проживання не мають права привозити членів своєї сім'ї до Нідерландів, поки вони не отримають житло в Нідерландах, буде тимчасово скасована.

Про це держсекретар Ван дер Бург написав у своєму листі до Палати представників, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Таким чином коаліція хотіла тимчасово обмежити приплив шукачів притулку, оскільки їх прийом вже деякий час перебуває під великим тиском.

Це стало зрозуміло минулого літа, коли сотні людей були змушені ночувати просто неба в переповненому центрі прийому заяв в Тер-Апелі.

Коаліція розробила пакет заходів і рішень, включаючи призупинення возз'єднання сімей шукачів притулку. Їм заборонялося виїжджати слідом за членом сім'ї, який залишився без домівки, щонайменше, на пів року.

Але кілька суддів постановили, що цей захід фактично неможливий, оскільки порушує міжнародні договори. Саме тому уряд тимчасово скасовує цей захід, пише Ван дер Бург. Держсекретар зазначив, що це "відповідає очікуванням, що інші суди" приймуть таке ж рішення, а це означає, що "корисний ефект від заходу наразі відсутній".

Уряд все ще очікує рішення по апеляції у цій справі, перш ніж прийняти остаточне рішення. Слухання відбудеться завтра, вердикт ще не відомий.

Зміни не мають зворотної сили і тому стосуються лише тих запитів, які будуть подані відтепер. Обмеження на поїздки у зв'язку з возз'єднанням сім'ї поширюється на заяви про возз'єднання сім'ї, які були подані в останні місяці і за якими вже було прийнято рішення.

Голландська рада у справах біженців називає це рішення "кроком у правильному напрямку". Однак в організації вважають, що власники статусу та члени їхніх сімей, які все ще підпадають під дію цього заходу, залишаються обдуреними. "Це надзвичайно жорстко і несправедливо" - організація сподівається, що державний секретар все ж таки скасує весь цей захід.