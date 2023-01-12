В Нидерландах временно отменят ограничения на поездки для соискателей убежища

Мера, согласно которой искатели убежища с видом на жительство не имеют права привозить членов своей семьи в Нидерланды, пока они не получат жилье в Нидерландах, будет временно отменена.

Об этом госсекретарь Ван дер Бург написал в своем письме в Палату представителей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Таким образом коалиция хотела временно ограничить приток искателей убежища, поскольку их прием уже некоторое время находится под большим давлением.

Это стало понятно прошлым летом, когда сотни людей были вынуждены ночевать под открытым небом в переполненном центре приема заявлений в Тер-Апеле.

Коалиция разработала пакет мер и решений, включая приостановление воссоединения семей искателей убежища. Им запрещалось выезжать вслед за членом семьи, который остался без дома, по меньшей мере, на полгода.

Но несколько судей постановили, что эта мера фактически невозможна, поскольку нарушает международные договоры. Именно поэтому правительство временно отменяет эту меру, пишет Ван дер Бург. Госсекретарь отметил, что это "соответствует ожиданиям, что другие суды" примут такое же решение, а это означает, что "полезный эффект от меры пока отсутствует".

Правительство все еще ожидает решения по апелляции по этому делу, прежде чем принять окончательное решение. Слушание состоится завтра, вердикт еще не известен.

Изменения не имеют обратной силы и поэтому касаются только тех запросов, которые будут поданы отныне. Ограничение на поездки в связи с воссоединением семьи распространяется на заявления о воссоединении семьи, которые были поданы в последние месяцы и по которым уже было принято решение.

Голландский совет по делам беженцев называет это решение "шагом в правильном направлении". Однако в организации считают, что обладатели статуса и члены их семей, которые все еще подпадают под действие этой меры, остаются обманутыми. "Это чрезвычайно жестко и несправедливо" - организация надеется, что государственный секретарь все же отменит всю эту меру.