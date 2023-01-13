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В Турции накануне выборов откроют музей Эрдогана

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Пятница, 13 января 2023, 08:20

Накануне выборов в Турции откроют музей, посвященный президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. 

Об этом сообщил турецкий журналист Мурат Сабунджу на портале Т24, пишет "Европейская правда".

По его словам, музей появится в районе Касымпаша в Стамбуле, где прошли первые годы жизни турецкого лидера. По плану, здание музея будет иметь черты сельджукско-османской архитектуры, у него будет большой сад и и располагаться оно будет у воды.

 

Экспозицию будут составлять фотографии и видеоинсталляции с кадрами из биографии главы турецкого государства.

Также посетителям покажут генеалогическое древо рода Эрдогана и расскажут, как во время учебы в университете он играл в футбол за различные стамбульские молодежные клубы и даже несколько месяцев сидел в тюрьме.

 

В экспозиции, посвященной деятельности Эрдогана на посту президента страны, будут представлены его ключевые речи. Среди них - выступления в ООН, а также его участие в превращении собора Святой Софии в мечеть.

 

В музее также будут представлены экспонаты, посвященные членам семьи Эрдогана, в частности жене Эмине.

По словам журналиста, цель - открыть музей до выборов. Проект музея одобрил сам Эрдоган.

Очередные всеобщие выборы в стране - как президентские, так и парламентские - состоятся в Турции 18 июня 2023 года. Ранее Эрдоган подтвердил возможность переноса выборов на более ранний срок из-за "сезонных условий". 

Читайте также о том, как Эрдоган идет на третий срок и как выборы будут влиять на внешнюю политику Турции.

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Турция Эрдоган

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