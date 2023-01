Мельник запропонував Німеччині передати Україні винищувачі Tornado

Заступник міністра закордонних справ та колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду Німеччини з пропозицією передати Україні 93 винищувачі Tornado, які все одно планують замінити на F-35.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"У мене є креативна пропозиція до наших німецьких друзів. Бундесвер має 93 багатоцільові бойові літаки Tornado, які незабаром будуть зняті з озброєння і замінені на F-35.

Це хоч і старі винищувачі, але все ще дуже потужні. Чому б не поставити ці Tornado в Україну, канцлере Шольц?" - написав Мельник.

I have a creative proposal to our German friends. The Bundeswehr has 93 Tornado multirole combat aircraft that will be decommissioned soon & replaced by F-35.

Though it’s an old jet fighter, but still very powerful. Why not to deliver these Tornados to Ukraine @Bundeskanzler? pic.twitter.com/KxTZdUQLAS