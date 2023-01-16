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Мельник запропонував Німеччині передати Україні винищувачі Tornado

Понеділок, 16 січня 2023, 08:45

Заступник міністра закордонних справ та колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду Німеччини з пропозицією передати Україні 93 винищувачі Tornado, які все одно планують замінити на F-35.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"У мене є креативна пропозиція до наших німецьких друзів. Бундесвер має 93 багатоцільові бойові літаки Tornado, які незабаром будуть зняті з озброєння і замінені на F-35.

Це хоч і старі винищувачі, але все ще дуже потужні. Чому б не поставити ці Tornado в Україну, канцлере Шольц?" - написав Мельник.

Як повідомлялося, Андрій Мельник вважає анонсовану поставку німецьких бронетранспортерів Marder в Україну правильним, але дуже запізнілим рішенням.

Однак колишній посол України в Берліні висловив сподівання, "що після цього давно назрілого кроку ніщо не завадить Україні негайно отримати все наявне важке озброєння, включаючи бойові танки, винищувачі, військові кораблі, щоб зупинити геноцидну війну Росії в самому серці Європи".

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Німеччина Війна з РФ

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