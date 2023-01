Мельник предложил Германии передать Украине истребители Tornado

Заместитель министра иностранных дел и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к правительству Германии с предложением передать Украине 93 истребителя Tornado, которые все равно планируют заменить на F-35.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"У меня есть креативное предложение к нашим немецким друзьям. Бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут сняты с вооружения и заменены на F-35.

Это хоть и старые истребители, но все еще очень мощные. Почему бы не поставить эти Tornado в Украину, канцлер Шольц?" - написал Мельник.

I have a creative proposal to our German friends. The Bundeswehr has 93 Tornado multirole combat aircraft that will be decommissioned soon & replaced by F-35.

Though it’s an old jet fighter, but still very powerful. Why not to deliver these Tornados to Ukraine @Bundeskanzler? pic.twitter.com/KxTZdUQLAS