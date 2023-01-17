У Німеччині на протесті екоактивістів затримали Грету Тунберг

Під час акції протесту проти видобування бурого вугілля на місці виселеного села Лютцерат у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія у вівторок була затримана шведська екоактивістка Грета Тунберг.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Welt.

Близько 70 кліматичних активістів у вівторок зібрались біля кар'єру буровугільної шахти Гарцвайлер і були оточені поліцією, серед демонстрантів була також Грета Тунберг. Коли люди рушили до кар'єру, поліція застосувала кийки, перцевий балончик і офіцерів на конях.

Фото: АР

Тунберг була у складі групи демонстрантів, які були оточені поліцією. На фотографіях видно, що пізніше її забрали співробітники поліції. Фотограф агенції dpa помітив, що Тунберг зупинили троє поліцейських за 50 метрів, щоб провести особистий огляд.

Фото: АР

Кліматичну активістку бачили незадовго до цього на демонстрації на захист клімату, яка розпочалася у сусідньому селі Кайенберг. За повідомленнями поліції, люди відкололися від цієї протестної ходи і попрямували до Лютцерату та кар'єру. Це й призвело до сутичок з поліцією.

Ситуація в селі Лютцерат загострилася на початку місяця – напередодні знесення виселеного села у зв'язку з планами концерну RWE розширити один із найбільших буровугільних розрізів Німеччини Гарцвайлер.

Жителі Лютцерата давно вже покинули цей колишній населений пункт, отримавши компенсації від концерну. Натомість там самовільно влаштувалися екологічні активісти. Згідно з постановою судів кількох інстанцій, село має бути повністю звільнене від людей, які перебувають у ньому, до кінця січня.

Однак екоактивісти, які протягом січня перекривали дороги, що ведуть до Лютцерату, барикадувалися в спорожнілих будинках і підпалювали загородження. Цього тижня поліція почала операцію з видворення активістів і знесення будівель.

У RWE вказують, що використання території Лютцерата "необхідно, щоб гарантувати надійне постачання електростанцій паливом у розпал енергетичної кризи".