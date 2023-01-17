В Германии на протесте экоактивистов задержали Грету Тунберг

Во время акции протеста против добычи бурого угля на месте выселенного села Лютцерат в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия во вторник была задержана шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Welt.

Около 70 климатических активистов во вторник собрались возле карьера буроугольной шахты Гарцвайлер и были окружены полицией, среди демонстрантов была также Грета Тунберг. Когда люди двинулись к карьеру, полиция применила дубинки, перцовый баллончик и офицеров на лошадях.

ФОТО: АР

Тунберг была в составе группы демонстрантов, которые были окружены полицией. На фотографиях видно, что позже ее забрали сотрудники полиции. Фотограф агентства dpa заметил, что Тунберг остановили трое полицейских в 50 метрах, чтобы провести личный досмотр.

ФОТО: АР

Климатическую активистку видели незадолго до этого на демонстрации в защиту климата, которая началась в соседней деревне Кайенберг. По сообщениям полиции, люди откололись от этого протестного шествия и направились к Лютцерату и карьеру. Это и привело к столкновениям с полицией.

Ситуация в селе Лютцерат обострилась в начале месяца - накануне сноса выселенного села в связи с планами концерна RWE расширить один из крупнейших буроугольных разрезов Германии Гарцвайлер.

Жители Лютцерата давно уже покинули этот бывший населенный пункт, получив компенсации от концерна. Вместо этого там самовольно обосновались экологические активисты. Согласно постановлению судов нескольких инстанций, село должно быть полностью освобождено от людей, находящихся в нем, до конца января.

Однако экоактивисты, которые в течение января перекрывали дороги, ведущие к Лютцерату, баррикадировались в опустевших домах и поджигали заграждения. На этой неделе полиция начала операцию по выдворению активистов и сносу зданий.

В RWE указывают, что использование территории Лютцерата "необходимо, чтобы гарантировать надежное снабжение электростанций топливом в разгар энергетического кризиса".