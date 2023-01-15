На протестах екоактивістів у Німеччині постраждали понад 70 поліцейських

Понад 70 поліцейських дістали різні травми під час сутичок з екоактивістами в німецькому селі Лютцерат у землі Північний Рейн - Вестфалія, де тривають протести проти видобутку бурого вугілля.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

За словами представника поліції, більшість травм співробітники отримали під час протестів напередодні. При цьому не всі були безпосередньо пов'язані з діями протестувальників, деякі поліцейські дістали вивихи, застрягши в багнюці.

Про кількість протестувальників, які дістали травми, не повідомляють.

Загалом з моменту початку зачистки Лютцерата цього тижня було порушено близько 150 кримінальних справ за статтями про опір поліцейським, заподіяння фізичної шкоди та порушення громадського порядку.

Напередодні кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту, спрямовану проти знесення будівель у Лютцераті заради розширення буровугільного кар'єру концерну RWE. За словами організаторів акції, у ній узяли участь 35 тисяч осіб, поліція оцінила кількість учасників у 15 тисяч осіб.

На початку протести здебільшого мали мирний характер, але в другій половині дня деякі активісти почали використовувати проти поліцейських піротехніку, кидати каміння, прорвали оточення і проникли у вугільний кар'єр. Поліція у відповідь застосувала кийки і водомети.

Одночасно продовжилася операція з видворення з села екоактивістів, які зайняли порожні будинки і залізли на дерева. Представник групи активістів "Lützerath lebt" звинуватила поліцейських у "неймовірному насильстві". "Це диво, що тут немає загиблих", - сказала вона. Поліція відкидає ці звинувачення і наполягає, що діє з особливою обережністю.

Ситуація в селі Лютцерат загострилася на початку місяця - напередодні знесення виселеного села у зв'язку з планами концерну RWE розширити один із найбільших буровугільних розрізів Німеччини Гарцвайлер. Жителі Лютцерата давно вже покинули цей колишній населений пункт, отримавши компенсації від концерну. Натомість там самовільно влаштувалися екологічні активісти. Згідно з постановою судів кількох інстанцій, село має бути повністю звільнене від людей, які перебувають у ньому, до кінця січня.

Однак екоактивісти, які протягом січня перекривали дороги, що ведуть до Лютцерату, барикадувалися в спорожнілих будинках і підпалювали загородження. Цього тижня поліція почала операцію з видворення активістів і знесення будівель. У RWE вказують, що використання території Лютцерата "необхідно, щоб гарантувати надійне постачання електростанцій паливом у розпал енергетичної кризи".