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У Нідерландах затримали одного з ключових бойовиків ІДІЛ, якому інкримінують воєнні злочини

Вівторок, 17 січня 2023, 20:15

Національна прокуратура Нідерландів у вівторок оголосила про арешт 37-річного сирійського біженця, якого звинувачують у скоєнні воєнних злочинів як співробітника "служби безпеки" терористичної організації "Ісламська держава".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У заяві прокуратури йдеться, що чоловік попросив притулку в Нідерландах у 2019 році.

Спеціальна група нідерландської поліції з розслідування воєнних злочинів отримала інформацію про те, що підозрюваний, особа якого не встановлена, відігравав провідну роль у службі безпеки ІДІЛ з 2015 по 2018 рік.

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За даними правоохоронці, раніше затриманий виконував таку ж роль у "Фронті ан-Нусра" – колишньому крилі терористичної організації "Аль-Каїда" в Сирії.

Підозрюваний постане перед суддею в Гаазі в п'ятницю.

За нідерландським законодавством, за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні на іноземній території, може настати відповідальність в межах універсальної юрисдикції, якщо підозрюваний у злочинах перебуває в Нідерландах.

Влада Нідерландів уже не вперше арештовує підозрюваних у зв'язку із війною в Сирії. Минулого року нідерландський суд визнав двох сирійських братів винними в тому, що вони обіймали керівні посади у "Фронті ан-Нусра" у період з 2011 по 2014 роки.

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Нідерланди тероризм

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