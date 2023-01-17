В Нидерландах задержали одного из ключевых боевиков ИГИЛ, которому инкриминируют военные преступления

Национальная прокуратура Нидерландов во вторник объявила об аресте 37-летнего сирийского беженца, которого обвиняют в совершении военных преступлений как сотрудника "службы безопасности" террористической организации "Исламское государство".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В заявлении прокуратуры говорится, что мужчина попросил убежища в Нидерландах в 2019 году.

Специальная группа нидерландской полиции по расследованию военных преступлений получила информацию о том, что подозреваемый, личность которого не установлена, играл ведущую роль в службе безопасности ИГИЛ с 2015 по 2018 год.

По данным правоохранителей, ранее задержанный выполнял такую же роль во "Фронте ан-Нусра" - бывшем крыле террористической организации "Аль-Каида" в Сирии.

Подозреваемый предстанет перед судьей в Гааге в пятницу.

По нидерландскому законодательству, за геноцид, военные преступления и преступления против человечности, совершенные на иностранной территории, может наступить ответственность в рамках универсальной юрисдикции, если подозреваемый в преступлениях находится в Нидерландах.

Власти Нидерландов уже не впервые арестовывают подозреваемых в связи с войной в Сирии. В прошлом году нидерландский суд признал двух сирийских братьев виновными в том, что они занимали руководящие должности во "Фронте ан-Нусра" в период с 2011 по 2014 годы.