ЗМІ: Трамп усе ж збирається повернутись у Twitter і Facebook перед виборами 2024 року

Штаб Дональда Трампа, який оголосив про участь у передвиборчій кампанії 2024 року, готується до розблокування його акаунтів у соцмережах Facebook і Twitter для того, аби збільшити шанси республіканця на переобрання президентом США.

Про це з посиланням на джерела й поінформованих співрозмовників повідомив телеканал NBC News, пише "Європейська правда".

За даними каналу, у вівторок штаб Трампа офіційно звернулася до компанії Meta з проханням розблокувати його Facebook-акаунт. У листі стверджується, що "заборона акаунту президента Трампа на Facebook різко спотворила і пригнітила публічний дискурс".

У штабі 45-го президента США попросили про зустріч із представниками Meta, "щоб обговорити якнайшвидше відновлення присутності президента Трампа на платформі". У Facebook відмовились коментувати ситуацію, лише зазначивши, що "оголосять рішення в найближчі тижні відповідно до розробленого процесу".

Також наближені до Трампа джерела стверджують, що він, імовірно, повернеться до соцмережі Twitter, хоча раніше публічно таку можливість заперечував.

"Він говорив про це (повернення у Twitter) тижнями, але Трамп говорить за Трампа, тому можна лише здогадуватися, що він зробить, скаже або коли", – цитує NBC News одного із соратників республіканця. Інше джерело додало, що експрезидент США консультувався щодо повернення у соцмережу й можливий зміст першого твіту.

Як відомо, Facebook і Twitter забанили Дональда Трампа наступного дня після того, як натовп його прихильників пішов на штурм Капітолія й втрутився в роботу Конгресу під час підрахунку голосів виборців 6 січня 2021 року, яка мала засвідчити перемогу Джо Байдена на президентських виборах 2020 року.

Зрештою, Facebook вирішив запровадити обмежену заборону проти Трампа, яка має бути переглянута через два роки, починаючи з 7 січня цього року. Twitter планував назавжди забанити Трампа, але новий власник соцмережі Ілон Маск відновив акаунт Трампа 19 листопада 2022 року, а потім розкритикував попереднє керівництво компанії за заборону.

Плани Трампа розширити свою присутність у Facebook і Twitter можуть свідчити про обмеженість охоплення його власної соцмережі, Truth Social. Там у Трампа трохи більше 4,8 мільйона підписників на платформі – порівняно з майже 88 мільйонами у Twitter і 34 мільйонами у Facebook.

Як відомо, проти Трампа у США порушені кілька проваджень, за які йому загрожує ув'язнення.

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