СМИ: Трамп все же собирается вернуться в Twitter и Facebook перед выборами 2024 года

Штаб Дональда Трампа, который объявил об участии в предвыборной кампании 2024 года, готовится к разблокированию его аккаунтов в соцсетях Facebook и Twitter для того, чтобы увеличить шансы республиканца на переизбрание президентом США.

Об этом со ссылкой на источники и информированных собеседников сообщил телеканал NBC News, пишет "Европейская правда".

По данным канала, во вторник штаб Трампа официально обратился к компании Meta с просьбой разблокировать его Facebook-аккаунт. В письме утверждается, что "запрет аккаунта президента Трампа на Facebook резко исказил и подавил публичный дискурс".

В штабе 45-го президента США попросили о встрече с представителями Meta, "чтобы обсудить скорейшее восстановление присутствия президента Трампа на платформе". В Facebook отказались комментировать ситуацию, лишь отметив, что "объявят решение в ближайшие недели в соответствии с разработанным процессом".

Также приближенные к Трампу источники утверждают, что он, вероятно, вернется в соцсеть Twitter, хотя ранее публично такую возможность отрицал.

"Он говорил об этом (возвращение в Twitter) неделями, но Трамп говорит за Трампа, поэтому можно только догадываться, что он сделает, скажет или когда", - цитирует NBC News одного из соратников республиканца. Другой источник добавил, что экс-президент США консультировался относительно возвращения в соцсеть и возможного содержания первого твита.

Как известно, Facebook и Twitter забанили Дональда Трампа на следующий день после того, как толпа его сторонников пошла на штурм Капитолия и вмешалась в работу Конгресса во время подсчета голосов избирателей 6 января 2021 года, которая должна была засвидетельствовать победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

В конце концов, Facebook решил ввести ограниченный запрет против Трампа, который должен быть пересмотрен через два года, начиная с 7 января этого года. Twitter планировал навсегда забанить Трампа, но новый владелец соцсети Илон Маск восстановил аккаунт Трампа 19 ноября 2022 года, а затем раскритиковал предыдущее руководство компании за запрет.

Планы Трампа расширить свое присутствие в Facebook и Twitter могут свидетельствовать об ограниченности охвата его собственной соцсети, Truth Social. Там у Трампа чуть более 4,8 миллиона подписчиков на платформе - по сравнению с почти 88 миллионами в Twitter и 34 миллионами в Facebook.

Как известно, против Трампа в США возбуждены несколько производств, за которые ему грозит заключение.

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