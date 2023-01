Хакери Anoymous заявили про злам сайту уряду Сербії – там заперечують

Децентралізоване угруповання хакерів Anonymous заявило, що отримало доступ до конфіденційних документів уряду Сербії, натомість у Белграді стверджують, що їхні онлайн-ресурси не зазнали кібератак.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації N1.

У вівторок один із Twitter-акаунтів Mr Anonymous заявив, що отримав доступ до "десятків конфіденційних документів сербського уряду". "Ми ще з тобою не розібрались, путінська маріонетко", – написали вони, маючи на увазі президента Сербії Александара Вучича.

JUST IN: The #Anonymous collective has leaked dozens of confidential documents from the Serbian government#OpSerbia



Link: https://t.co/65X4pK3vIR



"We're not done with you yet, Mr. Putin's puppet!" pic.twitter.com/HKU9q3QDlB