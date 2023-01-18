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Хакери Anoymous заявили про злам сайту уряду Сербії – там заперечують

Середа, 18 січня 2023, 22:24

Децентралізоване угруповання хакерів Anonymous заявило, що отримало доступ до конфіденційних документів уряду Сербії, натомість у Белграді стверджують, що їхні онлайн-ресурси не зазнали кібератак.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації N1.

У вівторок один із Twitter-акаунтів Mr Anonymous заявив, що отримав доступ до "десятків конфіденційних документів сербського уряду". "Ми ще з тобою не розібрались, путінська маріонетко", – написали вони, маючи на увазі президента Сербії Александара Вучича.

Наступного дня міністерство інформації й телекомунікацій Сербії заявило, що не зафіксувало ніяких витоків конфіденційних документів.

"Усі важливі дані Республіки Сербія зберігаються в державних дата-центрах у Белграді й Крагуєваці відповідно до найвищих технологічних стандартів і стандартів безпеки", – стверджує відомство.

Там додали, що пости на кшталт оприлюднених Anonymous у Twitter мають на меті "залякати громадян і є складовою особливої війни, що ведеться проти Сербії". Водночас сербське міністерство порадило держслужбовцям дотримуватись заходів інформаційної безпеки стосовно неперевірених та підозрілих електронних листів і сайтів.

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Це не перший випадок, коли Anonymous заявляли про кібератаку на Сербію. Ще 5 січня один із їхніх Twitter-акаунтів повідомив, що зламав сайт сербської армії (який був якийсь час недоступний), а також пообіцяли подальші злами Вучича.

Сам президент Сербії тоді на це відреагував фото із собаками в Instagram і підписом: "Готуємось боротись із Anonymous".

Александара Вучича, як відомо, критикують за його позицію щодо частково визнаного Косова, відмову запроваджувати санкції проти Росії та продовження підтримування тісних зв’язків із нею на тлі війни в Україні.

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Сербія

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