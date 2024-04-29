FT: ЄС почне розслідування проти Facebook та Instagram через поширення роспропаганди

Європейська комісія найближчим часом оголосить про розслідування стосовно соцмереж Facebook та Instagram через побоювання, що їхній власник – компанія Meta – не робить достатньо для протидії дезінформації з боку Росії та інших країн.

Про це стало відомо газеті Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, у ЄС вважають модерацію Meta недостатньо ефективною, щоб зупинити широке розповсюдження політичної реклами, яка ризикує підірвати процес виборів до Європейського парламенту в червні цього року.

Водночас, як розповіли FT два джерела, Єврокомісія у своїй заяві не виокремить Росію, а лише згадає про маніпуляції з інформацією з боку іноземних суб'єктів.

Реклама:

Представник Meta на прохання прокоментувати інформацію запевнив, що компанія має "добре налагоджений процес виявлення та зменшення ризиків на платформах" і висловив готовність співпрацювати з Єврокомісією.

У виконавчому органі ЄС відмовились від коментарів.

Минулого місяця Європейська комісія зверталась до великих онлайн-платформ на зразок Facebook, YouTube і TikTok із проханням допомогти з цифровою безпекою на прийдешніх виборах до Європарламенту.

Нові заходи пропонуються в межах Акту про цифрові послуги ЄС, який вимагає від онлайн-платформ оперативно боротись зі шкідливим контентом – під загрозою штрафу в розмірі до 6% глобального обороту компаній.

Крім того, за даними ЗМІ, Франція просить ЄС запровадити новий режим санкцій для боротьби з російською дезінформацією та операціями з впливу на вибори по всьому світу.