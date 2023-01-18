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Хакеры Anoymous заявили о взломе сайта правительства Сербии - там отрицают

Среда, 18 января 2023, 22:24

Децентрализованная группировка хакеров Anonymous заявила, что получила доступ к конфиденциальным документам правительства Сербии, зато в Белграде утверждают, что их онлайн-ресурсы не подверглись кибератакам.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации N1.

Во вторник один из Twitter-аккаунтов Mr Anonymous заявил, что получил доступ к "десяткам конфиденциальных документов сербского правительства". "Мы еще с тобой не разобрались, путинская марионетка", - написали они, имея в виду президента Сербии Александара Вучича.

На следующий день министерство информации и телекоммуникаций Сербии заявило, что не зафиксировало никаких утечек конфиденциальных документов.

"Все важные данные Республики Сербия хранятся в государственных дата-центрах в Белграде и Крагуеваце в соответствии с самыми высокими технологическими стандартами и стандартами безопасности", - утверждает ведомство.

Там добавили, что посты вроде обнародованных Anonymous в Twitter имеют целью "запугать граждан и являются составляющей особой войны, ведущейся против Сербии". В то же время сербское министерство посоветовало госслужащим соблюдать меры информационной безопасности в отношении непроверенных и подозрительных электронных писем и сайтов.

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Это не первый случай, когда Anonymous заявляли о кибератаке на Сербию. Еще 5 января один из их Twitter-аккаунтов сообщил, что взломал сайт сербской армии (который был какое-то время недоступен), а также пообещали дальнейшие взломы Вучича.

Сам президент Сербии тогда на это отреагировал фото с собаками в Instagram и подписью: "Готовимся бороться с Anonymous".

Александара Вучича, как известно, критикуют за его позицию относительно частично признанного Косово, отказ вводить санкции против России и продолжение поддержания тесных связей с ней на фоне войны в Украине.

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