Хакеры Anoymous заявили о взломе сайта правительства Сербии - там отрицают

Децентрализованная группировка хакеров Anonymous заявила, что получила доступ к конфиденциальным документам правительства Сербии, зато в Белграде утверждают, что их онлайн-ресурсы не подверглись кибератакам.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации N1.

Во вторник один из Twitter-аккаунтов Mr Anonymous заявил, что получил доступ к "десяткам конфиденциальных документов сербского правительства". "Мы еще с тобой не разобрались, путинская марионетка", - написали они, имея в виду президента Сербии Александара Вучича.

JUST IN: The #Anonymous collective has leaked dozens of confidential documents from the Serbian government#OpSerbia



Link: https://t.co/65X4pK3vIR



"We're not done with you yet, Mr. Putin's puppet!" pic.twitter.com/HKU9q3QDlB