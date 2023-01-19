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Росія залишиться загрозою навіть після поразки в Україні – топ-посадовець НАТО

Четвер, 19 січня 2023, 20:39

Росія залишиться загрозою для Північноатлантичного Альянсу, навіть якщо її війська зазнають поразки в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це в четвер заявив очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

"Хай яким буде результат війни, росіяни, швидше за все, матимуть подібні амбіції... тому загроза не зникає", – сказав він журналістам у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

Бауер зауважив: хоча російські війська, техніка й боєприпаси виснажені війною, країни НАТО очікують, що Москва намагатиметься відновити та навіть посилити свій військовий потенціал.

"Загальне переконання полягає в тому, що росіяни відновлять те, що вони мали, вони також зроблять висновки з цього конфлікту і намагатимуться поліпшити те, що вони мали. І це, найімовірніше, в майбутньому впливатиме на наші плани", – сказав очільник Військового комітету Альянсу.

За словами Бауера, НАТО потрібен час, щоб оцінити, скільки часу знадобиться Росії для відновлення і вдосконалення своїх збройних сил.

"Це від трьох до п'яти років? Від трьох до 10 років? Це те, про що ми повинні будемо поговорити разом. Це те, що буде розглядатися розвідувальними службами", – сказав він.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що було б небезпечно недооцінювати амбіції Росії і президента Владіміра Путіна на тлі війни в Україні.

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