Посол ЄС не бачить загрози зменшення підтримки України

Посол Євросоюзу Матті Маасікас не бачить загрози зменшення підтримки України з боку країн ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю "Укрінформу".

Матті Маасікас зазначив, що після відкритого нападу Росії на Україну Євросоюзу довелося стати справді геополітичним гравцем і чітко зайняти сторону, щоби відповідати своїм задекларованим цінностям. Посол нагадав про об’єднану допомогу блоку Україні - санкціями проти агресора, фінансовою та іншою допомогою, прихистком для українців, які через війну вирішили їхати за кордон, рішенням ЄС позбавлятися залежності від російських енергоресурсів.

"У перспективі я не бачу жодних ознак того, що наші країни-члени послаблять свою підтримку тих, хто рятується від повномасштабного вторгнення Росі", - зазначив Матті Маасікас.

Нагадаємо, лідери ЄС, попри всі труднощі, врешті досягли згоди щодо виділення 18 млрд євро макрофіну для України у 2023 році.