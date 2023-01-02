Посол ЕС не видит угрозы снижения поддержки Украины

Посол Евросоюза Матти Маасикас не видит угрозы уменьшения поддержки Украины со стороны стран ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Укринформу".

Матти Маасикас отметил, что после открытого нападения России на Украину Евросоюзу пришлось стать действительно геополитическим игроком и четко занять сторону, чтобы соответствовать своим задекларированным ценностям. Посол напомнил об объединенной помощи блока Украине - санкциями против агрессора, финансовой и другой помощью, приютом для украинцев, которые из-за войны решили ехать за границу, решением ЕС избавляться от зависимости от российских энергоресурсов.

"В перспективе я не вижу никаких признаков того, что наши страны-члены ослабят свою поддержку тех, кто спасается от полномасштабного вторжения России", - отметил Матти Маасикас.

Напомним, лидеры ЕС, несмотря на все трудности, наконец достигли согласия о выделении 18 млрд евро макрофина для Украины в 2023 году.